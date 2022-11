Lirik Lagu Puppet - Faouzia dan Fakta di Baliknya

Puppet - Faouzia



Goodbye to the one that I once knew

I could never change just to love you

Looked me in my face, said I was insane

Playing all your little games, games, games



Oh-oh-oh, tried to dim my flame, I shine brighter

And you tried to dull my blade, well, keep trying

And you tried to pull me under

Said I was too much, you're just not enough



I was born to dance, dance

Could never tie strings to my hands, hands

You could only love a pu-pu-puppet

I could never be a pu-pu-puppet

I was born to dance, dance

Could nеver tie strings to my hands, hands

You could only love a pu-pu-puppеt

I could never be a pu-pu-puppet



Hello to the one that I am now

Guess it didn't go how you planned out

Little did you know, I'm my own Geppetto

And now you get to watch me go, go, go



Oh-oh-oh, tried to dim my flame, I shine brighter

And you tried to dull my blade, well, keep trying

And you tried to pull me under

Said I was too much, you're just not enough



I was born to dance, dance

Could never tie strings to my hands, hands

You could only love a pu-pu-puppet

I could never be a pu-pu-puppet

I was born to dance, dance

Could never tie strings to my hands, hands

You could only love a pu-pu-puppet

I could never be a pu-pu-puppet



I was born to dance, dance

Could never tie strings to my hands, hands

You could only love a pu-pu-puppet

I could never be a pu-pu-puppet



Pu-pu-puppet

I could never be a pu-pu-puppet



Credit



Produser: Johnny Goldstein dan The Monarch



Penulis: Andre Davidson, Faouzia, Johnny Goldstein, dan Sean Davidson



Album: CITIZENS



Genre: Pop



Fakta di balik lagu



Puppet merupakan lagu milik musisi asal Maroko-Kanada, Faouzia, yang resmi dirilis pada 28 Oktober 2021 sebagai single dalam album studio debutnya yang bertajuk CITIZENS.



Puppet adalah lagu tentang dinamika hubungan yang menantang sebagai seorang wanita yang menjadi dirinya sendiri tanpa merasa malu.



“Saya ingin gadis-gadis muda di seluruh dunia tahu bahwa mereka tidak perlu mengubah diri mereka untuk siapa pun dan seseorang yang mencintai Anda seharusnya tidak meminta Anda untuk menjadi orang lain,” ujar Faouzia dalam sebuah pernyataan.



“Jika ada yang mencoba menjatuhkan Anda atau memaksa Anda untuk menyesuaikan diri, gunakan itu sebagai motivasi untuk bangkit,” tuturnya melanjutkan. (Khadijah Ardallyana Qirba)***