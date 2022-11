Lirik Lagu Neverland – U-KISS dan Fakta di Baliknya

Neverland – U-KISS

Dda-dda-dda-ddara omyeon

Alge dwae yaksok

Bo-bo-bo-boyeojulge

Hwansanggateun donghwa sok

(Come here girl)

Maeil maeil modu oneul gateun nae il

Money love fashion fame (Fame)

And all that’s in between

Jamdeulji anhneun bam

I bami saedorok

Tell the DJ turn it up up up

And da-da-dance a little more



Deo manheun bam

Sumanheun bami jinado

Urin ajik kkaji cheolbuji boy

And we stay forever young

(OH neo)

Neomani hamkke kajullae

Meolji anheun FANTASY

Sangsangi gadeukhan i sesange

Kkeuteun eobseo never end

Yeogin neverland

Come on come on

Jujeo malgo soneul jababwa

Building supeul ddulgo

Haneul sairo nan nara

Fly (Fly)

Modeun geon mitneun

Mankeum hyeonsiriya bwa

Ni bal miteuro heuteojineun

Seok gaeui stars

Hey

Jamdeulji anhneun bam

I bami saedorok

Tell the Dj turn it up up up

And da-da-dance a little more

Deo manheun bam

Sumanheun bami jinado

Urin ajik kkaji cheolbuji girl

And we stay forever young

(OH neo)