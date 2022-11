Lirik Lagu Internal Bleeding - Obituary dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Internal Bleeding - Obituary

Rot Alone. Destiny,

killing the souls of lives at your feet

Dead to its fight

Hell as they said

Killing the darkened rotting fate

Fate. Rot Alone. Bludgeoning hell

Finding their souls and returning to dwell

Killing and bleeding tightened as one

Killing the darkest rotting fate

Rot all lesions

Glory. Rotting, plowed

Dead he's killed your soul

Glory. Rotting flower

Kill

Credit

Penyanyi: Obituary

Penulis lagu: Donald William Tardy, John Russel Tardy, Trevor Leon Peres

Album: Slowly We Rot

Dirilis: 1989

Fakta di Balik Lagu Internal Bleeding – Obituary

Internal Bleeding adalah lagu yang dipopulerkan oleh Obituary, sebuah band rock death metal Amerika tahun 80-an.



Lagu Internal Bleeding menjadi lagu pembuka Obituary dari album debut Slowly We Rot, yang dirilis pada 14 Juni 1989.

Selain menjadi album debut mereka, Slowly We Rot juga dianggap sebagai album yang menandai kepergian sementara gitaris utama band, Allen West.

Meski lagu Internal Bleeding berdurasi 3 menit lebih 3 detik, namun lirik dari lagu tersebut justru terbilang pendek karena hanya berisikan 14 baris lirik.

Lagu yang dirilis pada tahun 1989 ini, kembali diunggah ulang oleh Obituary melalui YouTube resmi mereka pada 9 Februari 2017 yang lalu. (Tini Fitriyani)***