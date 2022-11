BCL Klarifikasi Soal Tuduhan Hamil hingga Ungkap Penyebab Perutnya Buncit

PIKIRAN RAKYAT – Penyanyi Bunga Citra Lestari atau yang akrab disapa BCL memberikan klarifikasi soal perut buncitnya yang menjadi sorotan.

Netizen sempat dihebohkan oleh penampilan BCL di sebuah panggung dengan perut buncit.

Banyak netizen yang menuding ibu satu anak itu tengah hamil. Nama Ariel Noah pun ikut terseret dalam tudingan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, BCL pun memberikan klarifikasi ihwal tudingan dirinya sedang hamil dalam sebuah acara di Malaysia.

“Aku jadi sedih kan ini body shaming, hey I eat you know (hey aku juga makan loh),” kata BCL memberikan klarifikasi.

Dia pun tak segan menunjukkan postur perutnya yang ramai dituding buncit karena tengah hamil.

“Ini nggak datar, ini ibu-ibu ya, but it's like normal human being (ini kan normalnya bentuk perut orang),” ujarnya.

Lebih jauh, BCL pun mengakui bahwa dirinya merupakan tipe perempuan yang suka makan tengah malam sehingga wajar memiliki bentuk perut yang sedikit buncit.