Lirik Lagu Beauty - ONEW dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Beauty - ONEW

Kiss De tojita me dake ga miru yume

Oshiete wasureteshimau mae ni ima

24-ji o sasu futatsu no hari mo

Hanaretakunairashī

Tokiwotomete iyou

Kirei ni naru no wa kantan'na koto koi o suru dake

Boku no sei ni shite kawatte iku-kun ni

Fuan ni natteru baai janainoni

Mata Again and again

Mitsumete iru

Akari de terasa reru

Urei no oku de

Kaita mirai wa

Karameta yubi ga Master key

Sekai ga aita

Sukitōru sono Beauty

Kimi no issai boku wa ittai

Doko de itsukara kon'na aishita nda

Beauty

Yurari mawasu Glass

Maruku natte ku Taste

Isso umaretahi ya basho o

Ki ni suru no wa wain dake ni shite

Beauty

Daremoshiranai kiminiaitai

Tsumina Beauty

Gamuwokamu mitaina koi wa mō shinai

Nomikomu koto mo naku

Aji wa isshun de kiete itta dake

Kodomodamashi de mitasa renai mama

Otona ni natte…

Kore wa unmei tte koto o

Kimi mo Understand

Ima made no koi ga dore mo

Asobi ni omoete

Waraete kuru nda

Karameta yubi ga Master key

Sekai ga aita

Sukitōru sono Beauty

Kimi no issai boku wa ittai

Doko de itsukara kon'na aishita nda

Beauty

Yurari mawasu Glass

Maruku natte ku Taste

Isso umaretahi ya basho o ki ni

Suru no wa wain dake ni shite

Beauty

Daremoshiranai kiminiaitai

Tsumina Beauty