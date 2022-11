Lirik Lagu BBUSYEO - ONEUS dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu BBUSYEO - ONEUS

Ppusyeo

Geogi jamkkan eodil boni

Yeogi itjana (annyeonghaseyo)

Donghwa sok baengma tan wangjaneun anijiman

Mwol wonhae da malhae

Neol wihae jongil dance tonight

Jeokdanghan witeu tto jaket fitdo

Taega najana yeah

Endolpini sotguchyeo maeil

Maenjeongsini mitgiji ana bang

Cheoeum bon sungan neol mideum

Eyes on me nal neukkyeobwa rideum

(Oh) jomyeongboda nuni busyeo

(Oh) goedocheoreom simjang humchyeo

Nuni majuchimyeon adeurenallini sotguchyeo guchyeo guchyeo woah

Oh unmyeongcheoreom kkeullyeo

Neowa na saiui kyupideuga bangasoereul danggyeo

Bangsimhan sungan

Oh machi simjang eotaek geunyeoneun manyeo

You Driving me crazy

Eo? useotda

Nae simjangeul ttaeryeo ppusyeo

Baebaebae baeya

Aigo baeya

Ani jamkkan i gwihan buneun nugusyeo

Da da da da da nuni busyeo

Da da da da da jigu ppusyeo

Da da da da da ttaeryeo ppusyeo

Beiseurain twinggyeo

Son meori wiro deureo

Dadeul jan deuruwa

Mireobol miteseo golban twinggyeo

Eoreum ttaeng hold up check

Ne pum aneuro swim hae (danggyeo)

Sweet hage majihal junbi dwaesseo

Gireul bikyeo dada grrrrrrr

Irijeori buranhage hannunpaljima

Seoro milgo danggigineun jaemieopjana

Eojjeoda jabeun uri soni yeah

Bureoumeul saji yeah

Gibun joa so good

Ppusyeo ppusyeo ppusyeo woah

Oh unmyeongcheoreom kkeullyeo

Neowa na saiui kyupideuga bangasoereul danggyeo

Bangsimhan sungan

Oh machi simjang eotaek geunyeoneun manyeo

You Driving me crazy

Eo? tto useotda

Nae simjangeul ttaeryeo ppusyeo