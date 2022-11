BCL Tunjukan Perutnya ke Publik saat Tanggapi Isu Hamil

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi Bunga Citra Lestari atau akrab disapa BCL menanggapi isu tak sedap yang menimpa dirinya.

Beberapa waktu lalu BCL diterpa isu tak sedap terkait dirinya yang diduga sedang hamil.

BCL mengaku menanggapi isu tersebut lebih merasa sakit hati lantaran hal tersebut termasuk penghinaan kepada tubuhnya.

"Aku lebih sakit hati karena body shaming," ucap BCL.

BCL juga mengaku jika keadaan perutnya saat ini seperti manusia normal lainnya.

Selain itu, BCL tak segan menunjukkan bentuk perut nya di hadapan publik.

Menurut BCL, perutnya saat ini membesar lantaran dia sering makan di tengah malam.

"This is normal human being, yang suka makan tengah malam," ucapnya.