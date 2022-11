Lirik Lagu Mine (Milikku) - Petra Sihombing dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Mine (Milikku) - Petra Sihombing

Wajahmu, hatimu

Telah lama 'ku dambakan

Kamu yang sejak dulu aku nantikan

Ketika kau di sampingku

Berdebar rasa di hatiku

Diriku tersipu malu karena dirimu

'Ku ingin kau milikku

Oh baby I'll take it to the sky

Forever you and I

You and I

Dan kita 'kan selalu bersama

Cintaku selamanya jika kamu milikku

Milikku

Senyummu, candamu

Selalu dapat kubayangkan

Kamu yang sejak dulu aku nantikan

'Ku ingin kau milliku

Oh baby I'll take it to the sky

Forever you and I

You and I

Dan kita 'kan selalu bersama

Cintaku selamanya jika kamu milikku

Milikku

And I want you to be mine

And I want you to be mine

Oh baby I'll take it to the sky

Forever you and I

You and I

Dan kita 'kan selalu bersama

Cintaku selamanya jika kamu milikku

Kau milikku

You and i

Dan kita kan slalu bersama

Cintaku selamamya jika kamu milikku

Milikku

Milikku

Credit

Artis: Petra Sihombing

Album: Mine

Dirilis: 2014

Pencipta lagu: Petra Sihombing

Label: Hits Records