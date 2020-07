Awal Kisruh Pangeran William-Harry Mulai Terkuak, Borosnya Suami Meghan Markle Dianggap Jadi Pemicu

PIKIRAN RAKYAT - Meski di hadapan publik tampak adem ayem, nyatanya hubungan Pangeran Harry dan Pangeran William justru dikabarkan tak baik.

Pangeran William dan adiknya, Pangeran Harry, diisukan bertengkar hebat dan memicu Duke of Sussex pindah haluan ke Amerika Serikat.

Keluarga Kerajaan Inggris sendiri tidak pernah mengonfirmasi kabar kisruh yang dialami kedua pangeran ini.

Namun, dalam buku baru yang cukup menggemparkan berjudul Royals at War: The Untold Story of Harry and Meghan's Shocking Split with the House of Windsor, penulis menyebutkan bahwa sikap boros Pangeran Harry dipermasalahkan sang Kakak.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Mirror, Dylan Howard dan Andy Tillet menyebutkan bahwa ada perubahan signifikan dalam diri Pangeran Harry.

"Terungkap bahwa transformasi pengeluaran Harry menjadi salah satu faktor dasar di balik pertengkaran mendalam antara dirinya dan sang Kakak, Pangeran William," demikian bunyi salah satu kutipan di dalam buku tersebut.

Borosnya Pangeran Harry ini juga dikaitkan dengan gaya hidup Meghan Markle yang dinilai berseberangan dengan Ratu Elizabeth II yang konservatif.

