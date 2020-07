Dianggap Singgung Umat Hindu, Video Klip Lagu Baru BLACKPINK 'How You Like That' Akhirnya Diedit

PIKIRAN RAKYAT - Single terbaru BLACKPINK How You Like That yang dirilis pada 26 Juni 2020 lalu kini masih menjadi perhatian banyak orang.

Setelah menggemparkan dunia dengan meraih 5 rekor dunia sekaligus, kini video klip How You Like That milik BLACKPINK menuai kecaman.

Video How You like That yang sudah ditonton jutaan orang di dunia ini kini mendapat kecaman dari para BLACKPINK, terutama BLINK asal India.

Baca Juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik di Tengah Pandemi, Budi Budiman: Penunggak Bisa Terus Bertambah

Penggemar BLACKPINK asal India ini mengecam YG Entertainment karena diduga melecehkan budaya dan agama mereka.

Kritik itu dilayangkan terutama pada adegan di mana Lisa melakukan rap. Jika dilihat sekilas, adegan itu tampak biasa saja.

Lisa terlihat duduk di sebuah singgasana, tapi dengan pengamatan yang teliti, para penggemar India menyadari bahwa ada patung Dewa Hindu, Ganesha yang ada di sebelahnya.

Baca Juga: Ungkap Pembunuhan Siswi SMP yang Tewas di Gorong-gorong, Polresta Tasikmalaya Raih Penghargaan

Yang membuat penggemar marah adalah patung yang dianggap suci itu diletakkan begitu saja di lantai.