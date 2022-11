Lirik Lagu Sakura Drops – Utada Hikaru dan Fakta di Baliknya

Sakura Drops – Utada Hikaru



Hiraita bakari no hana ga chiru no wo

"Kotoshi mo hayai ne" to

Zannen sou ni miteita anata wa

Totemo kirei datta



Moshi ima no watashi wo miretanara

Dou omou deshou

Anata nashi de ikiteru watashi wo



Everybody finds love

Everybody finds love

In the end



Anata ga mamotta machi no dokoka de kyou mo hibiku

Sukoyaka na ubugoe wo kiketa nara

Kitto yorokobu deshou

Watashitachi no tsutdzuki no ashioto



Everybody finds love

In the end



Mou nidoto aenai nante shinjirarenai

Mada nanimo tsutaeteinai

Mada nanimo tsutaeteinai



Hiraita bakari no hana ga chiru no wo

Miteita kodachi no yaru senaki kana



Donna ni kowaku tatte me wo sorasanai yo

Subete no owari ni ai ga aru nara



Credit

Artis: Utada Hikaru

Album: Deep River

Rilis: 2002

Genre: Synthpop, J-pop

Songwriter: Utada Hikaru, Paul Carter

Produser: Kei Kawano, Akira Miyake, Teruzane Utada



Fakta di Balik Lagu Sakura Drops



Sakura Drops merupakan lagu Utada yang dirilis sebagai single A-side ganda dengan lagu Letters pada 9 Mei 2002.



Sejak memulai debutnya sebagai musisi pada tahun 1998, Utada telah bekerja sebagai penulis lagu untuk musiknya sendiri.



Dimulai dengan album kedua miliknya yang bertajuk Distance (2001), Utada mulai mengaransemen lagu bersama, seperti Wait & See (Risk), Distance, dan Kettobase!.



Versi remix Distance sepenuhnya diatur oleh Utada. Pada bulan Maret 2002, Utada Hikaru merilis Hikari yang merupakan lagu tema untuk game Kingdom Hearts.



Sementara itu, Sakura Drops pertama kali diumumkan sebagai lagu tema untuk drama First Love yang dibintangi oleh Atsuro Watabe dan Kyoko Fukada pada pertengahan Februari.



Sakura Drops menjadi lagu ke-3 Utada yang dijadikan sebagai lagu tema drama setelah lagu First Love dam Can You Keep a Secret?.



Drama First Love pertama kali ditayangkan di Jepang tanggal 17 April 2002.



Selain sebagai lagu tema drama, versi bahasa Inggris Sakura Drops digunakan sebagai bagian dari set produksi Disney on Ice Let’s Party.



Pada tahun 2007, band Kinmokusei membuat cover Sakura Drops untuk album mereka yang bertemakan sakura.



Pada tahun 2008, Sotte Bosse juga membuat cover lagu tersebut untuk Blooming E.P.



Pada tahun 2014, Yōsui Inoue merekam ulang Sakura Drops untuk Utada Hikaru no Uta yang merupakan sebuah album penghormatan untuk merayakan 15 tahun debut Utada. (Dewi Andryani)***