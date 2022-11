Lirik Lagu Because of You – VICTON dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Because of You – VICTON

Neol saranghagi ttaemune

Neol saranghagi ttaemune

Changmune jjweneun bitcheoreom

Nega seumyeo deureowa

Sallangsallang gureumcheoreom

Nega maeil boyeo nan

Nege ppajyeoseo heeomchyeo diving

Mak tteonaja eodigeon driving

Jiruhan ilsanggwa jakbyeol insahae

Gibun joeun ilman gadeukhae

Eodil gado ne saenggagi na

Bogo tto bwado bogo shipjana

Na ireoneun iyu ije al geot gata

Gakkeum yeollagi an dwaedo

Gwaenhi tujeongeul buryeodo

Neo geuraedo dweneun iyu

Neol saranghagi ttaemune

Neol saranghagi ttaemune

Modu da badajulge eonjedeun wajullae

Neol saranghagi ttaemune

Baraneun geo eopshi neol

Saranghagi ttaemune

Neol saranghagi ttaemune

Neol saranghagi ttaemune

Neol saranghagi ttaemune

Knockin on heaven's door

Dodaeche neon mwo ttaemune

So baby welcome to my zone

Myeot beonigo malhaetji

Beolsseo i norae jemogeseobuteo mariya