Lewat Single How You Like That, BLACKPINK Pecahkan 5 Rekor Guinness World Records

PIKIRAN RAKYAT - Girl band asal Korea Selatan, BLACKPINK kembali mengguncang dunia musik internasional, setelah melakukan comeback dengan single berjudul How You Like That, kini BLACKPINK kembali bagikan kabar membanggakan.

Lagu How You Like That yang baru saja dirilis pada Jumat, 26 Juni 2020 lalu ini berhasil membawa nama Lisa, Jennie, Jisoo, dan Rose memecahkan banyak rekor dunia.

Pada Senin 30 Juni kemarin, keempat anggota BLACKPINK baru saja dinobatkan sebagai pemecah rekor dunia.

Tak tanggung-tanggung BLACKPINK berhasil memecahkan 5 rekor dunia sekaligus melalui lagu How You Like That.

Kabar ini langsung diumumkan oleh Guinness World Records di laman websitenya. Berikut rekor dunia yang berhasil BLACKPINK.

Lagu How You Like That dinobatkan sebagai 'Video YouTube yang Paling Banyak Ditonton Dalam Waktu 24 Jam'.

BLACKPINK berhasil menggeser boy band BTS yang semula memegang rekor tersebut melalui single lagu kolaborasinya bersama penyanyi Halsey.

