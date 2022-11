Lirik Lagu Pergi, Hilang, dan Lupakan - Remember of Today dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Pergi, Hilang, dan Lupakan - Remember of Today

Dunia hari ini begitu tak berarti

Tak berjalan cepat seolah tak peduli

Lambat laun ku bertahan dengan hari ini

Hari yang takkan pernah berakhir

Semua telah berubah sejalan dengan waktu

Setiap detik berharga bagiku

Waktu pun ingin kuubah

Tuk kembali tertawa

Aku hanya bisa menangis

Aku tak bisa

Maafkanlah diriku

Atas semua kesalahan yang kuperbuat

Selama ini kepada dirimu

Aku berjanji akan melepasmu

Dengan senyuman yang akan kau ingat

Dan kau kenang sampai mati

Selamanya

Lupakanlah semua kenangan ini

Hancurkanlah semua mimpi-mimpi

Jangan pernah kembali

Dan takkan pernah kembali

Dan janganlah kau pernah berikan aku satu harapan

Dan karena ku ingin

Pergi hilang dan lupakan

Maafkanlah diriku

Atas semua kesalahan yang kuperbuat

Selama ini kepada dirimu

Dan berjanji akan melepasmu

Dengan senyuman yang akan kau ingat

Dan kau kenang sampai mati

Selamanya

Credit

Artis: Remember of Today

Dirilis: 2014

Album: Dont Put Off Till Tomorrow What You Can Do Today

Genre: Pop, Indonesian Pop

Ciptaan: Ipool dan Hudant Ranandra