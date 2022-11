Lirik Lagu Knock – ASTRO dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Knock – ASTRO

Oh yeah umm

Gamanhi du nun gama neol tteoollin bam

Eodijjeumeul siridorok geotgo isseulkka

Nan ajik geuri geuriwo geuriwo nega

Adeukan kkumsogeseo bwatdeon neol chaja nan

Dalbitboda challanhan neowa gateun Star

Nal bureun Starry night, Starry night, Starry night

Nunbusin banjjagimmada neon geot gata gaseumi ttwineun i sungan

Eodi inneunji al geot gata neoran sinhoga neukkyeojyeo wa

Sunoeun byeoldeul sai gajang binnajwo

Bicheul ttaragada bomyeon neoegero Fly up

Deo hwanhage binnajwo

Wake me up, Wake me up eodum sogeseo

Neol chajaga Knock, Knock, Knock

Neul kkumkkudeon muneul yeoreo

Neol deryeoga Up Up Up

Seonmyeonghi binnan sesang geugoseuro

Matgyeobwa matgyeobwa neol

Siganeul geoseulleo deryeoga neol

Nan chajaga Knock, Knock, Knock

Maeiri binnal saeroun segyero

Neoman isseumyeon modeun ge suwolhae seolleneun harue sallae

Sowone hangsang niga itdeut kkumui seome

Uriga baraetdeon balgeun jeo bamui bitcheoreom deo

Binnago sipeo jigeummajeodo