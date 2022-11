Lirik Lagu Tomorrow – Tablo Feat Taeyang dan Fakta di Baliknya

Tomorrow – Tablo Feat Taeyang

No, no, no, no more tomorrow

Sarangeun, bad neun dago gat neunge

Shiganeun, geod neun dago ga neunge

(Sarameun, sum shwin dago sa neunge, aninde)

Baby there’s no, no tomorrow

(Geuttae geudaero, nan meomchwo itgo)

Majimak geu sungane meomun shigan

(Neo egen, geujeo jinan nal ijiman)

Baby there’s no, no, no, no more (No more) tomorrow

(‘Til you come back, everyday is yesterday)

Baby there’s no, no, no, no more (No more) tomorrow

Gaseumeul jjit deon geu gieoki dallyeogeul jjitgo

(Hanhae cheoreom jeomureo ga neoreul itgo)

(Saneun cheok hagi do hae)

Ajikdo nae sesangeun byeon ham eobseo, neoman eobseo

Saram deureun da, dora bomyeon utge

Dweneun georae neoreul hyanghaet deon

Gogaereul teulgi do himdeun naege

(Deud gido shilheunde wae tteo deulkka? Nan yeogiseo meomun da)

Hajimara nae ireun, hae ga tteun da neun mal

Neowa ye bam boda kamkam han achim il teni

(Bi on dwi e ttangi gud neun da neun mal

(Neowa ye geunshim boda dabdab han anshim il teni

Da eongmang I janha

Neo ege neun dashi bomi jiman nae gye jeoreun byeon haji anha

Nae maeumi tto, ssak teun da hae do

(I’ve got no tomorrow)