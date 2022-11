Lirik Lagu Terakhir Untukmu - Last Child dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Terakhir Untukmu - Last Child

Bila ku ingat tentangmu

Dalam rapuhnya hatiku

Semua kenangan yang kini

Terkubur oleh rasa sesakku

Di tengah-tengah kesepian hatiku

Yang berjuang tuk dapat hidup tanpamu

Yang tiada lagi mencintaiku

Tuhan tolong tunjukkan bila memang aku yang salah

Di saat kau putuskan takdir kami untuk terpisah

Agar takkan kuulangi lagi kesalahanku pada dirinya yang dulu

Membuatnya pergi dariku

Kini kan kuhancurkan mimpiku

Yang dulu tlah kurangkai untukmu

Biarlah kenangan yang jadi bukti

Betapa berartinya kau untukku

Ku ciptakan sebuah lagu

Lagu terakhir untukmu

Lagu yang penuh emosi

Tentang betapa hancurnya hatiku

Bila nanti kau dengarkan lagu ini

Yang ku buat walau tiada ku mengerti

Alasannya membuat kau pergi

Kini kan kuhancurkan mimpiku

Yang dulu tlah kurangkai untukmu

Biarlah kenangan yang jadi bukti

Betapa berartinya kau untukku

Kini kan kuhancurkan mimpiku

Yang dulu tlah kurangkai untukmu

Biarlah kenangan yang jadi bukti

Betapa berartinya kau untukku

Kini kan kuhancurkan mimpiku

Yang dulu tlah kurangkai untukmu

Biarlah kenangan yang jadi bukti

Betapa berartinya

Betapa berartinya

Betapa berartinya kau untukku

Credit

Artis: Last Child

Album: Everything We Are Everything

Dirilis: 2009

Penulis lagu: Virgoun

Genre: Alternatif/Indie, Pop, Indonesian Indie, Rock, Indonesian Pop, Indonesian Rock