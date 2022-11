Profil Dan Brown, Pernah Putus Asa dalam Menulis Sebelum Berhasil Membuat Karya Fenomenal

PIKIRAN RAKYAT - Sebagian dari kita pasti tidak asing dengan nama Dan Brown. Seorang penulis atau pencipta tulisan tentang misteri atau thriller. Di balik kesuksesannya sekarang, ternyata ia pernah hampir mengalami kegagalan dan keputusasaan dalam dunia menulis. Untuk lebih lanjut, simak cerita perjalanan Dan Brown melalui Artikel ini ya gais!

Latar Belakang Dan Brown

Dan Brown mempunyai nama asli yaitu Dan Gerhard Brown, lahir pada 22 juni 1964 di Exeter New Hampshire. Ia merupakan putra sulung dari tiga bersaudara yang satunya berprofesi sebagai guru matematika dan satunya berprofesi sebagai musisi internasional.

Penulis cerita thriller ini lahir dari pasangan Connie Brown dan Ricard G Brown. Dalam dunia Pendidikan ia mengenyam pendidikannya dengan mengambil sarjana yaitu di Philips Exeter Academy pada tahun 1982 dengan program studi Matematika. Kemudian, setelah lulus, ia melanjutkan pascasarjananya di Amherst Collage.

Setelah itu, ia memutuskan untuk pindah ke Spanyol di tahun 1986 dan disanalah ia mendapatkan gelar doktornya.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Kerahkan Segala Upaya untuk Tarik Investor ke Jateng

Kemudian Dan Brown menikahi Blythe yang kemudian Namanya berubah menjadi Blythe Brown pada tahun 1997. Namun, pernikahan tersebut kandas dan mereka berpisah di tahun 2019.

Sebelum ia menjadi novelis, ia merupakan seorang penyanyi, musisi, dan pencipta lagu. Lagu-lagunya juga cukup terkenal dimana-dimana, salah satunya yang berjudul Beat of My Heart dan Where are the Heroes.

Nama Dan brown terkenal karena penulis novel yang bergenre thriller disebabkan oleh novelnya yang berjudul The Da Vinci Code dan berhasil difilmkan sebagai film thriller dari Amerika Serikat pada tahun 2006.

Film The Da Vinci Code disutradarai oleh Ron Howard dan naskahnya ditulis kembali oleh Akiva Goldsman. Film tersebut dibintangi oleh beberapa aktor dan artis ternama yaitu Tom Hanks, Audrey Tautou, Paul Bettany, Jean Reno, dan Alferd Molina.