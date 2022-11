Lirik Lagu Kau – Vidi Aldiano feat. Candra Darusman

Kau

Sulutkan hatiku

Menerawang jauh

Menembus ke dalam

Kau

Bangkitkan gairahku

Hasratku menggapai

Harapan bersama, ohh oh

Mengapa terjadi

Pertemuan dengan

Seorang yang mempesonaku

Di kala diri ini

T'lah terpadu janji

Tak mungkin 'kan kuingkari

Apa dayaku

Ku harus menghadapi

Ku tetapkan impianku

Bersama kasihku

Tertuju bersatu, oh oh

Derap langkah bersama

Alunan irama

Seiya sekata, ohh oh

Mengapa terjadi

Pertemuan dengan

Seorang yang mempesonaku

Di kala diri ini

T'lah terpadu janji

Tak mungkin 'kan kuingkari

Apa dayaku

Ku harus menghadapi

Oh, mengapa terjadi

Pertemuan dengan

Seorang yang mempesonaku

Di kala diri ini