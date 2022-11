Lirik Lagu Valkyrie - ONEUS dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Valkyrie - ONEUS

Jeo paran haneureseo narawa

Neon nae mam da humchyeoseo darana

Hwanggeumbit taeyangboda deo bitna

Meomulleojwo neon namane cheonsa

Beullaekseuwan gata neoneun nae ane

Bureul jipyeo nogo tteona ta jukge

Neoye nalgaetjise naneun hollyeobeoryeosseo

Jigeum naye sonen neoye gitteolmani

I neolbdineolbeun jigue

Neo eopshin jeonbu jiruhae

Please light me up balkhyeojwo

Neon naye deungdaeya

Bulbicheul balkhiri

Eoduwotteon nae salme

Neon bicheul balkhiri

Hamkke georeogallae i geochin gil

Neon naye taeyang neon naye deungbul

Nae salmeul balkhiri balkhiri balkhiri

Neon naye taeyang neon naye deungbul

Eodumeul balkhiri balkhiri balkhiri

Bulbicheul balkhiri

Neon jigeum nareul balkhyeo

Geu bicheul ttaragadeon chulcheo

I eodumeul hwanhage bakkwo

Gutge dachin muneul dashi yeoreo

Namane ocean ho

(Neon naye valkyrie eodumeul balkhiri)

Igoseul gadeukhi bureul jipyeora

Taewobeoryeo burning wall

Igeul igeul taoreuneun naye nunbichi

Maeum gipsugi neol wonhago isseo

I neolbdineolbeun jigue

Neo eopshin jeonbu jiruhae

Please light me up balkhyeojwo

Neon naye deungdaeya

Bulbicheul balkhiri

Eoduwotteon nae salme

Neon bicheul balkhiri

Hamkke georeogallae i geochin gil

Neon naye taeyang neon naye deungbul

Nae salmeul balkhiri balkhiri balkhiri

Neon naye taeyang neon naye deungbul

Eodumeul balkhiri balkhiri balkhiri

Bulbicheul balkhiri