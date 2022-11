Lirik Lagu Let’s Go Reunian – The Groove dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Let’s Go Reunian – The Groove

Let's go

Bertemu denganmu membuat hatiku bahagia

Bercanda denganmu membuat hatiku melagu

Tak terasa waktu pun berlalu

Musik pun mengiringku di masa lalu

Kembali ku di waktu itu

Gerak riang pun menyatu aah

Ah ah ah ah ah reunian reunian let's go

Ah ah ah ah ah reunian reunian letis go

Ah ah ah ah ah reunian reunian let's go

Ah ah ah ah ah reunian reunian let's go

Let's go

Let's go

Let's go

Dahulu semua indah, dahulu terasa bergelora

Tak terasa waktu pun berlalu

Gerak riang pun menyatu aah

Ah ah ah ah ah reunian reunian let's go

Ah ah ah ah ah reunian reunian letis go

Ah ah ah ah ah reunian reunian let's go

Ah ah ah ah ah reunian reunian let's go

Reunian, reunian

Reunian

Let's go

Reunian, reunian

Let's go

Reunian

Let's go

Credit

Artis: The Groove

Album: Forever U’ll Be Mine

Dirilis: 2016

Genre: Pop, Indonesian Pop

Penulis lagu: Rieka Roslan

Fakta di Balik Lagu Let’s Go Reunian

Lagu Let’s Go Reunian merupakan lagu yang tercantum dalam album keempat The Groove bertajuk Forever U’ll Be Mine.