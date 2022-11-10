Lirik Lagu Forever U’ll Be Mine – The Groove dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Forever U’ll Be Mine – The Groove
Satu kini yang kuinginkan
Setelah ku melewati perjalanan
Satu kini yang kuinginkan
Kesungguhan dirimu
Satu kini yang kurasakan
Kubahagia bila dekat dirimu
Satu kini yang kutunggu
Kaulah matahari hidupku
Forever you'll be mine
You'll be mine
Forever you'll be mine
You'll be mine
Terbangkanlah aku dengan
Sayap-sayap cinta ke langit biru
Kubawa dirimu slalu
Berpeganglah pada cintaku
Di dalam langit di atas awan
Permadani cinta
Membawa kisah kita
Melayang-layang menjauh
Menuju hidup yang baru
Forever you'll be mine
You'll be mine
Forever you'll be mine
You'll be mine
Forever you'll be mine
You'll be mine
Credit
Artis: The Groove
Album: Forever U’ll Be Mine
Dirilis: 2016
Genre: Pop, Indonesian Pop
Penulis lagu: Rieka Roslan
Fakta di Balik Lagu Forever U’ll Be Mine
Lagu Forever U’ll Be Mine merupakan salah satu single dari The Groove yang memiliki judul yang sama dengan nama albumnya. Lagu tersebut memiliki durasi 3.53 menit.
Album Forever U’ll Be Mine adalah album keempat The Groove yang dirilis pada 17 Mei 2016.
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