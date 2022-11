Lirik Lagu Forever U’ll Be Mine – The Groove dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Forever U’ll Be Mine – The Groove

Satu kini yang kuinginkan

Setelah ku melewati perjalanan

Satu kini yang kuinginkan

Kesungguhan dirimu

Satu kini yang kurasakan

Kubahagia bila dekat dirimu

Satu kini yang kutunggu

Kaulah matahari hidupku

Forever you'll be mine

You'll be mine

Forever you'll be mine

You'll be mine

Terbangkanlah aku dengan

Sayap-sayap cinta ke langit biru

Kubawa dirimu slalu

Berpeganglah pada cintaku

Di dalam langit di atas awan

Permadani cinta

Membawa kisah kita

Melayang-layang menjauh

Menuju hidup yang baru

Forever you'll be mine

You'll be mine

Forever you'll be mine

You'll be mine

Forever you'll be mine

You'll be mine

Credit

Artis: The Groove

Album: Forever U’ll Be Mine

Dirilis: 2016

Genre: Pop, Indonesian Pop

Penulis lagu: Rieka Roslan

Fakta di Balik Lagu Forever U’ll Be Mine

Lagu Forever U’ll Be Mine merupakan salah satu single dari The Groove yang memiliki judul yang sama dengan nama albumnya. Lagu tersebut memiliki durasi 3.53 menit.

Album Forever U’ll Be Mine adalah album keempat The Groove yang dirilis pada 17 Mei 2016.