Lirik Lagu Mewarnai Dunia – The Groove dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Mewarnai Dunia – The Groove

Bersama dirimu

Bersama cintamu

Bersama dirimu

Bersama dirimu

Bersama cintamu

Bersama hatimu

Ku mewarnai dunia ini

Ku tak mampu sendiri dalam hadapi

Putaran dunia dalam segala elegi

Tangan kita bila saling menggenggam

Semakin kuat kita melangkah

Satukan kekuatan dengan cinta suci

Yakinlah dunia ini akan terjaga

Senyuman indah akan selalu terkembang

Bersama kamu, bersama kamu

Bersama dirimu

Bersama cintamu

Bersama hatimu

Ku mewarnai dunia ini

Bila pelangi kehidupan mewarnai cerita

Uuh bila semua tiada indah

Itulah oh kehidupan, oh oh

Menarilah bersamaku dalam senang dan duka

Biarlah berlalu

Bernyanyilah bersamaku saling menggenggam harap

Warnai dunia

Ooh bada bada bada pap paa paa badeyaaa

Bada bada bada pap paa

Bada bada bada pap paa paa badeyaaa

Bada bada bada pap paa