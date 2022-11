BCL Kirim Pesan Haru untuk Ashraf Sinclair di Tengah Isu Hamil, Netizen: Diam Adalah Emas

PIKIRAN RAKYAT – Isu tak sedap menerpa kehidupan pribadi Bunga Citra Lestari. Pasalnya, penyanyi yang akrab disapa BCL itu tengah diterpa isu hamil.

Bukan tanpa alasan, isu kehamilan BCL sapaan akrab Bunga Citra Lestari mencuat usai video penampilannya di sebuah panggung ditengarai berperut buncit.

Kendati demikian, rupanya Bunga Citra Lestari masih menyimpan rasa cinta yang dalam kepada almarhum suaminya, Ashraf Sinclair.

Pada hari peringatan pernikahannya, 8 November pada 14 tahun yang lalu, BCL menyempatkan diri untuk takziah ke makam almarhum Ashraf Sinclair.

Melalui unggahannya di media sosial, pelantun Cinta Sejati itu membagikan video pendek detik-detik dirinya takziah ke makam almarhum suaminya itu.

Dalam video tersebut, BCL membagikan pesan mengharukan untuk sang mantan suami yang meninggal pada 18 Februari 2020 yang lalu.

“14 years ago, we made a promise to always love each other. Today, even tho we are in a different world, and life has been different for me here. But you will forever be in my heart. Happy Anniversary.”

“(14 tahun yang lalu, kita membuat janji untuk selalu mencintai satu sama lain. Sekarang, meskipun kita berada di dunia yang berbeda, dan hidup sudah berubah untuk aku di sini. Tetapi, kamu akan selalu berada di hatiku. Selamat hari jadi pernikahan,” ujar BCL melalui akun Instagram pribadinya @bclsinclair.