Lirik Lagu Into Dust – Vira Talisa dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Into Dust – Vira Talisa

At times whenever you're around

You would come buy and show me your reckless mind

In time you will find a place where I

Wouldn't mind to have a piece for us to start

Sadly time would only tear us part

And I keep asking why it happens one day at a time

In time you'll come around and run

Nothing can hold you and you're no longer mine

Maybe in time I'll fade into you

But in time you'll fade into dust

Credits

Artis: Vira Talisa

Album: Vira Talisa

Rilis: 2019

Fakta di Balik Lagu Into Dust

Into Dust merupakan sebuah lagu yang dipopulerkan oleh solois wanita muda asal Indonesia, Vira Talisa. Lagu ini dirilis pada 2016 dan dimuat dalam album Vira yang bertajuk Vira Talisa.