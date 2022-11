Lirik Lagu Growing – K.Will dan Fakta di Baliknya

Growing – K.Will

baramkkocci nalligo haega gireojyeo gago

ijen i gireul bamsae georeodo georeodo

son kkeuti sirijiga anha

mugeoun neoui ireumi barame naraoreuda

tto dasi nae balkkeute tteolgwojyeo

ajik neodo nal tteonaji anhneun geolkka

aju gakkeumeun neol ijgo haruga jinago

aju gakkeumeun neo anin dareun sarameul kkumkkwodo

naui maeumeseon neoran kkocci jakku pinda

gaseume no no no no

apeun niga pinda

amudo moreul mankeumman geuriwohamyeo sarasseo

sori nae ureossdamyeon nan jigeum

neoreul jogeum deo ijeul su isseosseulkka

aju gakkeumeun neol ijgo haruga jinago

aju gakkeumeun neo anin dareun sarameul kkumkkwodo

naui maeumeseon neoran kkocci jakku pinda

gaseume no no no no

apeun niga pinda

naui ipsullo neoui maeumeul malhada unda

uri sarangi meolli heuteojyeo ganda

neo hanajjeumeun gaseume mudeul su issdago

gyejeol myeot beoneul mot jina ijeul geora mideossneunde

jigeum i georien neoreul talmeun kkocci pinda

tto dasi no no no no

sirin bomi onda

Credit