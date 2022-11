Lirik Lagu Lie – Jimin BTS dan Fakta di Baliknya

Lie – Jimin BTS

Naege malhae

Neoui dalkomhan misoro naege

Naege malhae

Soksagideut nae gwitgae malhae

Don't be like a prey

(Be) Smooth like a like a snake

Beoseonago sipeunde

(Ah woo woo)

Naegeseo tteona tteona tteonajwo

Naegeseo tteona tteonajwo

(Ah woo woo)

Mworado nareul nareul guhaejwo

Nareul guhaejwo

Gyesokdwae domangchyeobwado

Geojit soge ppajyeoisseo

Caught in a lie

Sungyeolhaetdeon nal chajajwo

I geojit soge heeonal su eobseo

Nae useumeul dollyeonwajwo

Caught in a lie

I jiogeseo nal kkeonaejwo

I gotongeseo heeonal su eobseo

Beolbanneun nareul guhaejwo

Nareul wonhae

Gireul irhgo hemaeineun

Nareul wonhae

Maeil geuraedeut na

I feel so far away

You always come my way

Tto dasi banbokdwae nan

(Ah woo woo)

Naegeseo tteona tteona tteonajwo

Naegeseo tteona tteonajwo

(Ah woo woo)

Mworado nareul nareul guhaejwo

Nareul guhaejwo

Gyesokdwae domangchyeobwado

Geojit soge ppajyeoisseo