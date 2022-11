Lirik Lagu Happy Birthday To You - Nayeon TWICE dan Fakta di Baliknya

Happy Birthday To You - Nayeon TWICE

Wherever you are, neol wihan haruya

Gin sigan soranseureoun neoui modeun maeum da

Oneureun jom naeryeonwado joa sesangi jun dan haruya

Gin siganeul georeoon sai jaranan naui maeumiya

Neul ppareuge dallyeoganeun sesangui sorideureul

Jamsi da kkeonoeun chae

Oneureun neol wihan nari dwaesseumyeon hae

Nawa hamkke

Happy birthday to you (To you)

For you

Oh, happy birthday to you

(To you, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh)

Naegeneun seonmul gateun (Oh, yeah)

Neoui oneureul chukahae

Happy birthday to you (You-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh)

Gajang haengbokagireul

Hago sipeun iri cham manatdeon eorinaicheoreom kkumeul kkudeon

Neowa naui georeumi jeomjeom deo gakkawojigo

Malhaji anado urin dalagago isseo maeil

Gin siganeul georeoon sai jaranan uri yaegiya

Neul ppareuge dallyeoganeun sesangui sorideureul

Jamsi da kkeonoeun chae

Oneureun neol wihan nari dwaesseumyeon hae

Nawa hamkke

Happy birthday to you (To you)

For you

Oh, happy birthday to you

(To you, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh)

Naegeneun seonmul gateun (Oh, yeah)

Neoui oneureul chukahae

Happy birthday to you (You-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh)

Gajang haengbokagireul

Oraedoen noraecheoreom

Oneurui uri yaegido

Ppaegokage chan chaekjang

Han kyeonui ilgicheoreom

Seoroui gieok soge kkok

Saegyeo nokoseo oneulcheoreom

Kkeonae bogiro hae oneureul gieokae

Happy birthday to you (To you) (Ooh)

For you

Oh, happy birthday to you (Ooh)

(To you, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh)

Naegeneun seonmul gateun (Oh, yeah)

Neoui oneureul chukahae

Happy birthday to you (You-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh)

Gajang haengbokagireul