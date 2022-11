Lirik Lagu Contigo en La Distancia - Christina Aguilera dan Fakta di Baliknya

Contigo en La Distancia - Christina Aguilera

No existe un momento del día

En que pueda apartarte de mí

El mundo parece distinto

Cuando no estás junto a mí

No hay bella melodía

En que no surjas tú

Ni yo quiero escucharla

Si no la escuchas tú

Es que te has convertido

En parte de mi alma

Ya nada me consuela

Si no estás tú también

Más allá de tus labios

Del sol y las estrellas

Contigo en la distancia

Amado mío, estoy

Es que te has convertido

En parte de mi alma

Ya nada me consuela

Si no estás tú también

Más allá de tus labios

Del sol y las estrellas

Contigo en la distancia

Amado mío, estoy

Contigo en la distancia

Amado mío, estoy, oh

Contigo

Credit

Penyanyi: Christina Aguilera