Sempat Kisruh dengan Amber Heard, Berikut Pasang Surut Karier Johnny Depp

PIKIRAN RAKYAT - Anda menyukai film Pirates of Caribbean atau Charlie and The Chocolate Factory? Pasti Anda mengenal karakter ikonik yang diperankan oleh Johnny Depp. Aktor kawakan berkebangsaan Amerika ini sudah memainkan puluhan film dan memerankan banyak karakter ikonik.

Perjalanan karier Johnny Depp selama berkarier di dunia entertainment tentu saja tidak semulus yang terlihat. Ada kalanya pelakon Willy Wonka ini harus mengalami ‘sepi job’ dan kehilangan sejumlah proyek filmnya.

Berikut perjalanan karier mantan suami Amber Heard yang dirangkum Pikiran-rakyat.com.

Baca Juga: Profil Musa Asy'arie , Pencetus Gagasan Revolusi Kebudayaan Tanpa Kekerasan

Profil dan Awal Karier Sang Aktor

John Christopher Depp II adalah nama asli dari aktor yang memerankan karakter Jack Sparrow dalam film Pirates of Caribbean. Aktor yang memakai nama panggung Johnny Depp ini lahir pada 9 Juni 1963 di Owensboro, Kentucky, Amerika Serikat. Depp adalah anak termuda di keluarganya dari empat bersaudara.

Sebelum terjun berkarier di bidang perfilman, Johnny Depp lebih dulu aktif sebagai musisi hingga saat berusia 16 tahun Depp memutuskan keluar dari sekolah dan tahun 1979 ia aktif sebagai penyanyi rock. Pada tahun 1980 akhirnya ia bergabung dengan grup band bernama The Kids, band ini cukup sukses di wilayah lokal Florida.

Kemudian pada tahun 1984, grup bandnya bubar sebelum menandatangani kontrak dengan salah satu label rekaman asal Los Angeles. Namun karier musik Johnny Depp tidak berhenti sampai di situ, di tahun 1984 dia memulai kolaborasi dengan grup band Rock City Angels.

Awal Karier Berakting