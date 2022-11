Lirik Lagu Epiphany – Jin BTS dan Fakta di Baliknya

Lirik lagu Epiphany – Jin BTS

Cham isanghae bunmyeong nan neoreul neomu saranghaessneunde

Modu neoege majchugo neol wihae salgo sipeossneunde

Geureolsurok nae mamsogui pokpungeul gamdanghal su eopge dwae

Utgo issneun gamyeonsogui jinjja nae moseubeul da deureonae

I'm the one I should love in this world

Bichnaneun nareul sojunghan nae yeonghoneul

Ijeya kkaedara So I love me

Jom bujokhaedo neomu areumdaun geol

I'm the one I should love

Heundeulligo duryeowodo apeuro georeoga

Pokpung soge sumgyeodwotdeon jinjja neowa manna

Wae nan ireoke sojunghan nal sumgyeodugo shipeotneunji

Mwoga geuri duryeowo

Nae jinjja moseubeul sumgyeotneunji

I'm the one I should love in this world

Bichnaneun nareul sojunghan nae yeonghoneul

Ijeya kkaedara So I love me

Jom bujokhaedo neomu areumdaun geol

I'm the one I should love

Jogeumeun mungtukhago bujokhalji molla

Sujubeun gwangchae ttawin an boilji molla

Hajiman idaeroye naega got nain geol

Jigeumkkeot saraon nae palgwa dari shimjang yeonghoneul

Saranghago sipeo in this world

Bichnaneun nareul sojunghan nae yeonghoneul

Ijeya kkaedara So I love me

Jom bujokhaedo neomu areumdaun geol

I'm the one I should love

I'm the one I should love

I'm the one I should love

