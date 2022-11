Sukses Melalui Karya Fantasinya, Simak Perjalanan Hidup J.K. Rowling sang Penulis Harry Potter!

PIKIRAN RAKYAT - Siapa sih yang tidak kenal dengan penulis cerita fantasi Harry Potter yang bernama Joanne Rowling atau biasa dikenal dengan J.K. Rowling?

Karyanya yang sukses tersebut, siapa sangka sih ternyata kesuksesannya tersebut didapatkan dengan tidak mudah. Artikel ini akan membahas mengenai cerita perjalanan hidup J.K. Rowling! Simak terus ya!

Kisah novel maupun film Harry Potter tidak bisa terpisahkan dari penulis Joanne Rowling atau dikenal sebagai J.K. Rowling. Tahun 1999 ibu dari tiga anak ini menjadi sorotan internasional, ketika ketiga seri novel remaja Harry Potter mengambil alih menjadi 3 urutan pertama dari daftar New York Times Best Seller.

Joanne Rowling lahir pada 31 Juli 1965 di Yate, dan ia besar di Inggris. Ayahnya bernama Peter, merupakan seorang insinyur pesawat terbang di pabrik Rolls Royce di Bristol dan ibunya bernama Anne, seorang teknisi sains di departemen Kimia di Wyedean Comprehensive, tempat ia bersekolah. Ibunya didiagnosis menderita multiple sclerosis ketika ia masih remaja dan meninggal pada tahun 1990, sebelum buku Harry Potter diterbitkan.

"K" pada nama Rowling adalah singkatan dari Kathleen, nama nenek dari pihak ayahnya. Singkatan Itu ditambahkan atas permintaan penerbitnya, karena ia mengira sebuah buku oleh seorang penulis yang jelas-jelas wanita mungkin tidak menarik bagi audiens khususnya pada target buku ini yaitu anak laki-laki.

Setelah lulus dari University of Exeter, Rowling pindah ke Portugal pada tahun 1990 untuk mengajar Bahasa Inggris. Kemudian, di Portugal ia bertemu dan menikah dengan wartawan yang berasal dari Portugis bernama Jorge Arantes pada tahun 1992 dan melahirkan putri cantik bernama Jessica pada tahun 1993.

Namun, pernikahannya tersebut berakhir dan ia kembali ke Inggris tepatnya ke Edinburgh untuk tinggal disana bersama putrinya Jessica.

Perjalanan kehidupan J.K. Rowling tidak semulus seperti penjualan buku pada karya-karyanya. Ia pernah menjalani hidup yang sulit sebagai ibu tunggal setelah berpisah dari sang suami pertamanya.

