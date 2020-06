Blink India Serang YG Entertainment Terkait Patung dalam MV BLACKPINK 'How You Like That'

PIKIRAN RAKYAT - Pada Jumat 26 Juni 2020, girl group BLACKPINK telah comeback lagi dengan membawakan single terbarunya.

Girl group asuhan YG Entertaiment ini menyapa penggemarnya dengan single baru yang berjudul 'How You Like That'.

Kembalinya grup yang beranggotakan Jennie, Jisoo Lisa dan Rose ini telah menuai prestasi baru dengan memecahkan rekor.

Pasalnya hingga 30 Juni 2020 sore, Music Video (MV) 'How You Like That' sudah langsung ditonton lebih dari 160 juta.

Namun tak hanya di situ saja, ternyata keberhasilan BLACKPINK tersebut rupanya dibarengi juga dengan kontroversi.

Kontroversi ini terkait dengan bagian MV yang telah menampilkan salah satu dewa India, yaitu Ganesha.

MV comeback BLACKPINK untuk 'How You Like That' mendapat kecaman dari Blinks India karena dituduh tidak menghormati budaya dan agama mereka.