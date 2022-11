Lirik Lagu Di Sisimu – Vierratale dan Fakta di Baliknya

Na na na na

Na na na na

Lihat dengar aku di sini

Akan setia selalu denganmu

Dan bila kau kangen panggillah aku

Dan bila kau butuh rayulah aku

Kau kan tahu semua ku lakukan

Semua dengan tulus hanya untukmu oh

Jangan pernah kau ragukan aku

Kau sisihkan aku karna ku kan selalu di sisimu

Oh oh oh

Oh oh oh

Oh oh oh

Canda tawa kan ku berikan

Agar kamu selalu tersenyum

Dan bila kau kangen panggillah aku

Dan bila kau butuh rayulah aku

Kau kan tahu semua ku lakukan

Semua dengan tulus hanya untukmu oh

Jangan pernah kau ragukan aku

Kau sisihkan aku karna ku kan selalu di sisimu

Ta ra ra ra ra ra pa pa

Ta ra ra ra ra ra pa pa

Ta ra ra ra ra ra pa pa ha

Kau kan tahu semua ku lakukan

Semua dengan tulus hanya untukmu oh

Jangan pernah kau ragukan aku

Kau sisihkan aku karna ku kan selalu di sisimu

Jangan pernah tinggalkan aku