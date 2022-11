Lirik Lagu Pa Mis Muchachas - Christina Aguilera dan Fakta di Baliknya

Pa Mis Muchachas - Christina Aguilera, Becky G, Nicki Nicole feat Nathy Pelus

[Christina Aguilera:]

Tengo, y yo solita me mantengo

Pa' donde quiera voy y vengo

Hago temblar el piso (Ah) y no pido permiso (Ah)

Cuando llegó no aviso (Ah)

Una mujer tan dura como yo

Fue la que me enseñó todo este flow

[Christina Aguilera {Becky G}:]

Esta guaracha ({Cha, cha} eh)

Pa' mis muchachas ({Ah, ah} eh, eh)

Que se sueltan el pelo (Pelo), que le meten sin miedo (Miedo)

Que esta canción les cae como anillo al dedo (Dedo)

Pa' mis muchachas {Chas, chas}

Pa' mis muchachas {Ah, ah}, oh

[Becky G {Christina Aguilera} *Both*:]

No soy solo una cara bonita (No; cara bonita)

Tengo fuerza, fuego y dinamita (Bum, yo')

Si 'toy flaca o con curva', como sea a ti te gusta

*Ten cuida'o con esta mamacita*

{Eh-eh-yeah}

[Nathy Peluso:]

Consentida

Con mi antojo estoy comprometida (Oh-oh)

De mí se dice que soy

Yo he nacido con las uñas afilá's

[NICKI NICOLE:]

Pa' mis muchachas las que siempre responden

Las que no preguntan y le caen donde (Donde)

Pa' las que sabe cómo son y no les cabe que les den indicacione', ey

Tú no nos conoce', así que no hable' de nosotra'

No eres más que uno que ha vivido a nuestra sombra (Sombra)

Lo que te falta a ti, pues, papi, a mí me sobra

No vas a ponernos a todas en contra

[Christina Aguilera (Becky G) {Both}:]

Una mujer tan dura como yo (Como yo)

{Fue la que me enseñó todo este flow} (Skrrt)

[All (Becky G) {Nicki Nicole} *Nathy Peluso*:]

Esta guaracha (Cha, cha)

Pa' mis muchachas (Ah, ah) {ey, yah}

Que se sueltan el pelo *¿Qué, qué?*, que le meten sin miedo {Ah}

Que esta canción les cae como anillo al dedo