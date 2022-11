Lirik Lagu Incomplete - ONEUS dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Incomplete - ONEUS

Amman bogo dallyeogaryeo hane

Uimi eomneun geon ije geumanhae

Ajigeun banjjokjjariilji molla

Hajiman jeungmyeonghaenaelge my life

Geu sumaneun sigan ganeumhal sujocha eopseo

Meomchumyeon an dwae

Namdeulboda dwicheojyeojimyeon an dwae

Neon neul igyeonaeya hae

Teure bakin mal geuman

Nae bangsikdaero gireul gabollae

Kkeuchi eomneun doumdatgi

Ijeya chulbalseone seoseo

Namdeulboda jogeum neutge sijakaedo sanggwaneopseo

My life is incomplete

Burwanjeonhan emotion

Machi keuretaseomui mirocheoreom nan kkoyeo itji

Eotteokedeun wanseongdoel unmyeonginikka

Wanbyeokaji anado gwaenchana

My life is incomplete

Wanbyeokaji anado gwaenchana

Na na na nara fly away

Na na na nara fly away

My life is incomplete

Wanbyeokaji anado gwaenchana

I'm a being legend

Level up do better

Pogiran eopseo

Yeogi dacheul naeryeo

Nan pillyo eopseo navigation

Neoran kkumeul japgi wihae michin deusi dallyeosseo

Ttwieoga tto neomeogado meomchuji ma

Ollaga deouk

Wanggwanui muge igyeonaeya hae

Sseureo dama myeot baero

Dachigo beotigo banbogeul hae

Ttajigo bomyeon

Da hangeoreume dallyeogal su isseo

Dasi naragal su isseo uh

Kkeuchi eomneun doumdatgi

Ijeya chulbalseone seoseo

Namdeulboda jogeum neutge sijakaedo sanggwaneopseo

My life is incomplete

Burwanjeonhan emotion

Machi keuretaseomui mirocheoreom nan kkoyeoitji

Eotteokedeun wanseongdoel unmyeonginikka