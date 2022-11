Lirik Lagu Yume Yume - ONE OK ROCK dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Yume Yume - ONE OK ROCK

Your life is automatic

Believe a little magic

Your future may be tragic

For a toxic animatic

Don't stay in a lonely place, hey, you!

Don't you understand? ima no jibun saa Wonderland

My Life tsumaranai sore ga hyoujou ni

Don't forget koujoushin tsune ni

imi ga nai mono ni te wo sashi nobete mo shigeki ga tsuyosugi higeki na Ronin

yaritai koto hibi bouken Keep it going!

tsuite koi sekai ni ikou ze

Yume wa miru MON janaku so kanaeru MON desho?

Dakara kanawanai yume nara yume to wa iwanai!!

Sore demo hito ga "yume wa yume" da to iu nara

Mazu wa orera ga senjin kitte warai tobashite yaru! tobashite yaru!

1, 2, 3, 4, 5, 6 hurry up!

Aserasenaide PACE kuzushitakunai kara

Some day kagayaku tame ni taiyou no hikari wo abiteiku kara

Hold on, man! I'll grow up

What can you do? I don't know

Naimen wo arata ni My Men to habataki dasu

Compass ga sasu hou e Go for a sail!!

Ima ga muri nara aseru hitsuyou nai kedo

Dakedo sugoi POWER mottenda dakara dashitekou! dashitekou!

Mienai kyoufu de aruku yuuki ga nai n daro?

Naraba orera ga hikari to natte so terashite yaru! terashite yaru!

Dakara iwande kure "douse ore wa" to ka iu no

Mada da! mada da! yatte minakya wakaran ze! wakaran ze!

Saki no hoshou wa DOKO no sekai ni mo nai kara

Dakara sore motomete yattetara zettai DEKAku wa naren zo!!

Genjitsumi nai to ka jikan no MUDA to ka moshi dareka ni iwareta nara

Kuyashisa oshi koroshi ashita no BANE ni shite

Shikkari VISION wo tataki dase!

Yume wa nigenai yo kanchigai shiteru n janai?

Sou sa nigeru no wa jibun jishin nee sou daro? minna dou na no?

Tsurai ni PLUS ichi shite so shiawase tsukami tore

Ima da! ima da! ugoki dase! yattarou ya! yattarou ya!

Yume wa miru MON janaku so kanaeru MON desho?

Dakara kanawanai yume nara yume to wa iwanai!!

Sore demo hito ga "yume wa yume" da to iu nara

Mazu wa orera ga senjin kitte warai tobashite yaru! tobashite yaru!