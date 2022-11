Profil Michael Bolton, Solois Legendaris yang Pernah Terpincut Heavy Metal

PIKIRAN RAKYAT - Michael Bolton merupakan penyanyi sekaligus penulis lagu yang lahir di New Haven, Connecticut, Amerika Serikat (AS) pada tanggal 26 Februari 1953.

Michael Bolton dikenal sebagai penyanyi dengan genre musik slow rock . Namun, jarang yang mengetahui bahwa pada pertengahan dekade 1980-an, Michael Bolton pernah membawakan lagu-lagu bergenre hard rock dan heavy metal.

Bolton merupakan salah satu musisi yang sukses dan berprestasi karena albumnya telah terjual hingga jutaan kopi di berbagai negara. Ia juga pernah masuk dalam nominasi American Music Awards (AMA) dan Grammy Awards.

Pada dekade 1980-an, Michael Bolton mencapai puncak popularitas. Lagu-lagu Michael Bolton yang mendunia di antaranya Over The Rainbow, To Love Somebody, dan When a Man Loves a Woman.

Sepanjang kariernya, hingga tulisan ini dibuat, Michael Bolton telah merilis delapan album sepuluh besar dan memiliki sembilan lagu.

Pada tahun 1975, Michael Bolton merilis album yang namanya berasal dari keluarganya yaitu Bolotin. Salah satu hit besar karya pertamanya adalah karya klasik Otis Redding (Sittin 'On) the Dock of the Bay. Pada tahun 1991, Bolton merilis album Time, Love & Tenderness.

Michael Bolton juga kerap berkolaborasi dengan artis lain dalam menulis lagu. Single top 40 terakhir Bolton adalah Go The Distance yang ditampilkan dalam film animasi Disney Hercules dan menduduki nomor satu di tangga lagu Amerika Serikat.

Pada tahun 2006, Michael Bolton dan Nicollette Sheridan, tunangannya saat itu, berduet membawakan lagu The Second Time Around untuk album Bolton Swings Sinatra.

Selain bernyanyi dan menulis lagu, Bolton juga pernah berperan dalam film layar lebar dan televisi seperti Wally Sparks (1997), Snow Dogs (2002), Onion (2008), Two and a Half (2012), Bintang Pop: Never Stop Never Stopping (2016) dan lainnya.