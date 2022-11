Profil Travis Barker, Drummer Blink-182 yang Hidupnya Berubah Usai Kecelakaan Pesawat

PIKIRAN RAKYAT - Travis Landon Barker atau yang masyhur dengan nama Travis Barker merupakan drummer Blink-182 yang lahir pada 14 November 1975. Travis Barker juga sempat bermain di beberapa band seperti Box Car Racer, The Transplants, Expensive Taste, The Suicide Machines, dan The Aquabats.

Travis Barker mulai bermain drum saat usianya masih empat tahun. Travis Barker sempat belajar drum dengan Allen Carter yang merupakan seorang pemain perkusi dan jazz, bahkan ia juga pernah mengambil kursus terompet.

Setelah band pertamanya bubar, pada tahun 1996, Travis Barker mulai bermain untuk band The Aquabats dan dikenal sebagai The Baron Von Tito. Pada tahun 1997, Travis Barker merekam album bertajuk The Fury bersama dengan personel lainnya. Namun, pada tahun 1998, ia memutuskan untuk hengkang dari The Aquabats dan pada tahun 1998 ia bergabung dengan band pop punk Blink-182.

Travis Barker dikenal sebagai drummer yang mahir membuat remix drum dari berbagai jenis genre.

Travis Barker juga dikenal dengan penampilan khasnya yakni rambut mohawk dan telanjang dada saat tampil di atas panggung.

Pada tanggal 22 September 2001, Travis Barker menikah dengan Melissa Kenedy. Namun, hubungan keduanya harus berakhir pada 6 Agustus 2002 setelah bertahan selama 11 bulan pernikahan.

Kemudian, pada tanggal 30 Oktober 2004, Barker menikah lagi dengan Shanna Moakler, Miss USA 1996. Keduanya dikaruniai dua anak yaitu Landon Asher dan Alabama Luella. Travis Barker bercerai setelah hampir dua tahun bersama.

Alami Kecelakaan Tragis

Pada tanggal 19 September 2008, dunia digemparkan dengan peristiwa pesawat Learjet 60 yang jatuh di sekitar Columbia, South Carolina. Pesawat itu jatuh saat menuju Van Nuys.