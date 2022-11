Lirik Lagu Stay – VICTON dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Stay – VICTON

Anja naui yeopjari

Imi da junbidoen coffee

Mongnonghae boin geureon moseupkkaji

Lovin' you, lovin' you, lovin' you, lovin' you

Yakgan ttaseuhaetdeon saebyeok

Nega got jameseo kkaemyeon

Urin yeoreum hangaunde ji

Tellin' you, tellin' you, tellin' you, tellin' you

Taeugo oji aneun gomindeureun saenggakaji ma

Jigeum uri ape nunbusige challanhan ge itjana

Why don't you stay? Stay for a minute

Neowa nae nunbit sai illeongineun mulgyeori boini

Just stay tteugeoun gyejeori bijeun

Galjeungeul siwonhage jeoksyeojumyeo i sungan we chillin'

So stay

Nega isseo areumdawo

Orae meomulleobolkka

Aicheoreom deo butjaba

I do the same thing

I told you that I never would

Sarang ttawin an hagetda mareul haesseotgo

Ije geu mareun chwisoya I need you to stay

Daedabeun balgeun misoya Then I'll be okay

Dal neomeo inneun naeireul miri saenggakajineun ma

Jigeum uril hyanghae dallyeooneun pado soge deonjyeonwa