Geser Pencapaian BTS, BLACKPINK 'How You Like That' Pecahkan Rekor Tangga Lagu Dunia

PIKIRAN RAKYAT - Grup girlband K-pop BLACKPINK kembali memecahkan rekor melalui lagu 'How You Like That'.

Grup beranggotakan empat wanita itu comeback melalui lagu 'How You Like That' yang diunggah dalam kanal YouTube BLACKPINK pada 26 Juni 2020

Sejak diunggah beberapa jam usai rilis, video musik 'How You Like That' tersebut sudah mendapatkan jutaan views.

Hingga saat ini video 'How You Like That' masih berada di puncak trending nomor 1 YouTube dan sudah ditonton 156 juta kali.

Lagu 'How You Like That' juga meraih peringkat tertinggi yang pernah diraih artis K-pop di tangga lagu Top 50 Global Spotify.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Soompi, lagu 'How You Like That' memulai debutnya dengan berada di peringkat kelima di tangga lagu harian Top 50 Global Spotify.

Hal tersebut menetapkan rekor baru untuk girlband secara keseluruhan, artinya BLACKPINK bersaing bukan hanya dengan K-pop.