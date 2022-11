Lirik Lagu Tag - Yuuri dan Fakta di Baliknya

Tag - Yuuri

Kouen buranko mo akite

Kimi no senaka oikake hashitta

Tooku no machi ni ite shimau kara

Kaeritakunakatta

Mukae ga kite toozakaru kimi

Hashiridasu kuruma oikaketa

Mienaku naru made te wo futta yo

Boku no hou ga ashi ga hayakatta ne

Kondo wa boku ga oikakeru ne

Onigokko wa itsumo boku no kachi de

Koigokoro ni kizsukenakatta

Oikakeru ban ni natte hajimete wakatta yo

Sono senaka ni furetakute hashitteta koto

Renraku tori kata mo nakute

Kimi no senaka wasurekaketeta

Mukai no hoomu omokage nokoshita

Kimi ga itan da

Tabun mimachigai dakedo sa

Moshika shitara tte aa

Koe wo kakeru yuuki mo nai no ni

Mitometakunai yo memeshikute iya da na

Zuibun to mae no koto na no ni

Kakurenbo wa kimi no kachi de

Kakusenai mama kono kimochi wa

Aetemo dou hanaseba ii?

Wakaranai yo

Owari kata mo kimenaide

Kimi ga boku wo oikaketeta

Sukareru koto ni nareteitan da

Aenaku naru kara suki da nante

Zurui yo na

Onigokko wa hitori ja dekinai yo

Koigokoro mo umarenai yo

Oikakeru ban ni natte hajimete wakatta yo

Sono senaka ni furetakute