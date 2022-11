Lirik Lagu Peter Pan - Yuuri dan Fakta di Baliknya

Peter Pan - Yuuri

Itsumade kodomo no mama de iru?

Sonna kotoba ga furikakaru

Damatte mitereba iin da

Waratte sou itte yare

Jinsei ni wa nain da take two

Heibonde kudaranai taikutsu

Nante gomen da genjitsuteki na

Kotoba nanka nya mimi o fusage

Nebaa rando ni tojikomotte

Itsumade datte yume o katarun da

Warau yakko ni wa tsuba o hake

Nicchi mo sacchi mo ikanai yo?

Kireigoto ni odori odorasare

Otona no iu joushiki nante mono wa

Marumete sutechimae

Piitaapan shoukougun to

Yubi o sasare nonoshirare you ga

Otogibanashi mitai na happii endo o

Omoi egaite ikite yukun da

Kocchi yubi sashite waratten daro

Suki ni warae yo sore de betsu ni ii sa

Omae nanka ni sou omaera nanka ni

Nanimo iwaretakunai

Damatte mitero

Yarinaoshi no kikanai jinsei

Ichido de ii chansu o kudasai

Tsukande hanasanai

Mou ore no mono nanda

Nebaa rando no taikiken o

Yabutte ima yume o kanaerun da

Warau yakko nado keritobase

Utsute wa nai nokosaretenai yo?

Negatibu o oshitsukete kun na

Otona no anta mo shiranai sekai o

Ore wa ikiterun da

Piitaapan shoukougun to

Omowaretatte baka ni saretatte

Otogibanashi mitai na happii endo ni

Icchokusen ni susunde yukun da

Yume no misugi to baka ni sareta shounen ga

Yume o tsukamu monogatari o

Migoto na gyakuten geki o kono te de

Makiokose

Misetsukero

Nicchi mo sacchi mo ikanai yo?

Kireigoto ni odori odorasare

Otona no iu joushiki nante mono wa

Marumete sutechimae

Piitaapan shoukougun to

Yubi o sasare nonoshirare you ga

Otogibanashi mitai na happii endo o

Sou mizukara tsukamitorun da