Lirik Lagu Balikin – Slank dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Balikin – Slank

Mencintai kamu, bisa-bisa membunuh diriku

Bikin sakit hati t'rus langsung dicuekkin

Mencintai kamu, sama aja menggantung leherku

Bikin sakit hati t'rus langsung kamu tinggalin

Balikin, oh oh balikin

Hati gue kayak dulu lagi

Elo harus tanggung jawab

Kalau gue nanti-nanti mati

Balikin, oh oh balikin

Kehidupanku yang seperti dulu lagi

Balikin, oh oh balikin

Kebebasanku yang seperti dulu lagi

Mencintai kamu, bikin dompet gue kebobolan

Hidup nggak keurus, sibuk meladeni kamu

Mencintai kamu, jadi nggak doyan sama makan

Badan gue kurus capek melayani kamu

Balikin, oh oh balikin

Bodi gue kayak yang dulu lagi

Elo bakal kena tanggung jawab

Kalo gue sampe

Balikin, oh oh balikin

Kehidupanku yang seperti dulu lagi

Balikin, oh oh balikin

Kebebasanku yang seperti dulu lagi

Mencintai kamu, sama juga di dalam penjara

Hilang kebebasan kebanyakan aturan

Mencintai kamu, enggak-enggak pernah di percaya

Ngebohong salah, jujur malah tambah salah

Balikin, oh oh balikin

Kebebasanku kayak dulu lagi

Elo nyesel karena tanggung jawab

Kalo gue nekat pengen mati