Lirik Lagu Ascension – Vanessa Carlton dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Ascension – Vanessa Carlton

Canyon

This canyon

Formations of sand and stone

You'll navigate down the 'lope

Ascension

Ascension

The sky is no separate light

And we watch every day of our life

And we grow

And I go and die

Credits

Artis: Vanessa Carlton

Penulis lagu: Vanessa Carlton

Album: Liberman

Rilis: 2015

Fakta di Balik Lagu Ascension

Ascension adalah salah satu singel yang dipopulerkan oleh seorang penyanyi pop, pianis, dan penulis lagu asal Amerika Serikat yakni Vanessa Carlton.

Lagu ini telah dirilis pada 2015 dan dimuat dalam album Vanessa yang bertajuk Liberman. Kemudian, lagu ini ditulis langsung oleh Vanessa Carlton.

Album Liberman merupakan album studio kelima dari Vanessa yang dirilis di Amerika Serikat pada 23 Oktober 2015.