Lirik Lagu Kusambut Hadirmu – The Groove dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Kusambut Hadirmu – The Groove

Ada satu tersimpan di hati

Yang tak dapat aku pungkiri

Cinta, rasa cintaku padamu

Cinta adalah satu anugerah

Namun cinta haruslah terjaga

Bukan hanya cinta yang sesaat

Yakinkanlah, yakinkanlah dirimu

Dan sambutlah kehadiranku

Loving you is everything to me

Kusambut hadirmu

Loving you is everything to me

Kusambut cintamu

Owh, cinta adalah satu anugerah

Namun cinta haruslah terjaga

Bukan hanya cinta yang sesaat

Yakinkanlah, yakinkanlah dirimu (Owh)

Dan sambutlah kehadiranku

Loving you is everything to me

Kusambut hadirmu

Loving you is everything to me

Kusambut cintamu

Loving you, loving you

Loving you, loving you

Loving you, loving you

Loving, loving, loving you