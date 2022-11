Lirik Lagu Your Existence - Wonstein dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Your Existence - Wonstein

Miss you

Handongan nan meonghani jinae

Siganeun bappeun deusi heulleo

Barami maemolchage seuchyeo gane

But I

Ne saenggageuro himi nane

Banggeum jeone neol bon geotcheoreom

Yunanhi neol dalmeun byeol arae

Sesangi hwanhage boyeo

Neon nareul binnage hae

Jonjaemaneuro

Bless you

Neo eopsi bin haruga gane

Deumseonghage bin gonggan sogeneun

Chaewojine neomanui moseubeuro

But I

Ne saenggageuro himi nane

Banggeum jeone neol bon geotcheoreom

Haneurui byeori banjjagine

Nae maeum aneun geotcheoreom

Neon nareul binnage hae

Jonjaemaneuro

Dasi honjaingeol algo namyeon

Machi gidarigo itdeon deotcheoreom problems

I know, I know

Jimeul deolgo sipji aneun dangsin

Geureom nan mareul jurimyeo

Hago sipeun yaegireul dwiro mirugo

Eoneusaeinga gwansimi eopseo boimyeo

Geunyang jinaganeun haengin il haengin i haengin sam

Chimdaewiro nuwobeoryeo nan

Mwol hago isseulkka neon algo isseulkka

Byeonhaesseo naui bam saebyeok two forty-five

Jeonen jiok gatdeoni ijen seolleneun maeum

Geu gillo ttwieonagan nan

Uridongneeseo jeil joeun jeonmang (Yeah)

Geu miteul naeryeodabomyeo

Jeogi eodingae itgetji hamyeo

I bam cheoeumeuro useotji

Credits