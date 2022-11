Profil Robert Smith, Vokalis The Cure dengan Dandanan Eksentrik

PIKIRAN RAKYAT - Robert Smith merupakan musisi, penulis, dan penyanyi band rock asal Inggris, The Cure. Robert Smith lahir di Lancashire, Inggris, pada 21 April 1959. Robert Smith adalah anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan James Alexander Smith dan Rita Mary Smith.

Robert Smith mengenal dunia musik ketika masih berusia 12 tahun. Saat itu, ia mulai belajar bermain gitar dan bass. Robert Smith mengaku terinspirasi dari Jimi Hendrix, David Bowie, dan The Beatles.

Sebagai penulis lagu, Robert Smith dikenal dengan lirik yang puitis dan misterius karena lirik-liriknya kerap sulit diketahui artinya oleh para pendengarnya. Robert Smith juga dikenal dengan dandanannya yang eksentrik ketika tampil.

Robert Smith ikut menulis sebagian besar lirik lagu The Cure dalam 35 tahun karier musiknya. Dia juga terlibat dalam proyek musik lainnya seperti The Glove dan Siouxsie and The Banshees.

Sejak kecil, Robert Smith dan saudara-saudaranya didorong oleh kedua orangtuanya untuk mendalami musik. Karier musik Robert Smith bermula ketika usianya masih menginjak 14 tahun dengan mengikuti band di sekolahnya.

Smith dan saudara-saudaranya didorong oleh orangtua mereka untuk mengejar bakat musik mereka dan Smith mulai bermain gitar pada usia 12 tahun.

Pada tahun 1976, Robert Smith membentuk band yang diberi nama Easy Cure bersama dengan Laurence Tolhurst, Porl Thompson, dan Michael Dempsey. Smith juga berperan sebagai salah satu penulis lagu dan penyanyi.

Lalu, pada tahun 1978, dengan hengkangnya Porl Thompson dari grup. Band ini berganti nama menjadi The Cure. Band ini bekerja untuk label rekaman Chris Parry, Fiction Records.

Pada tahun 1980, Michael Dempsey, bassist The Cure, memutuskan keluar dari band bersamaan dengan bergabungnya Simon Gallup sebagai bassist dan Matthieu Hartly sebagai keyboardist. Saat itu, The Cure merilis album ketiga yang bertajuk Seventeen Seconds dengan single berjudul A Forest.