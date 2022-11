Tiket Film NCT Dream The Movie: In A Dream Sudah Bisa Dibeli, Simak Jadwal Tayang di Bandung

PIKIRAN RAKYAT - Tiket film NCT Dream The Movie: In A Dream yang tayang pada 30 November 2022 hingga 3 Desember 2022 sudah bisa dibeli hari ini, Senin, 7 November 2022.

NCT Dream The Movie: In A Dream akan menayangkan klip dari konser boyband asal Korea Selatan yaitu NCT Dream.

Selain itu dalam film NCT Dream The Movie: In A Dream, akan ada wawancara eksklusif dengan 7 anggota NCT Dream.

Anggota NCT Dream tersebut di antaranya yaitu, Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle, dan Jisung.

Sinopsis dari NCT Dream The Movie: In A Dream yaitu bercerita tentang konser NCT Dream 'The Dream Show 2: In A Dream' di Jamsil Olympic Stadium di Seoul, Korea Selatan dari tanggal 8 hingga 9 September 2022.

Mulai dari persiapan konser NCT Dream "The Dream Show 2: In A Dream" hingga suasana venue akan ditampilkan dalam video mereka.

Berikut jadwal tayang di bioskop film NCT Dream The Movie: In A Dream di wilayah Kota Bandung.

1. Paris Van Java, Harga: Rp180 ribu - Rp200 ribu

13:20, 13:50, 15:55, 16:25, 18:30, 19:00, 21:35