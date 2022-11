PIKIRAN RAKYAT - Cara beli dan link pembelian tiket NCT Dream The Movie: In A Dream ada di dalam artikel ini.

Setelah menggelar konser di Indonesia, boygrup asuhan SM Entertainment, NCT Dream akhirnya merilis film dokumenter perdananya.

Film bertajuk NCT Dream The Movie: In A Dream bakal dirilis secara serentak pada akhir bulan November 2022 nanti.

Kendati film diputar di akhir bulan, penjualan tiket NCT Dream The Movie: In A Dream sudah resmi dibuka hari ini.

Baca Juga: Daftar Mobil SUV Harga di Bawah Rp300 Jutaan, Ada Toyota Rush hingga Honda WR-V

Film dokumenter ini tentunya menjadi hal yang paling dinantikan para NCTzen yang sudah lama menunggu.

Nantinya NCT Dream The Movie: In A Dream juga bakal memperlihatkan keseruan para member NCT Dream kala menggelar konser akbar di Seoul, Korea Selatan, pada September lalu.

Tak cuma itu, NCT Dream The Movie: In A Dream juga bakal berisikan cuplikan aktivitas para member di balik layar.

"NCT DREAM THE MOVIE: In A DREAM IN CINEMAS WORLDWIDE. Release on 2022.11.30 & 2022.12.03 in cinemas worldwide," kata NCT Dream.